PMA autua fazendeiro em R$ 34 mil por incêndio em pastagem atingindo área de matas ciliares de córre

Um produtor rural, de 37 anos, recebeu uma multa de R$ 34.000,00 por causar incêndio em área de preservação permanente (APP) e agropastoril. Segundo a Polícia Militar Ambiental de Jardim, a atividade era realizada sem autorização ambiental e foi interditada.

O infrator, residente em Maracaju, realizou o incêndio para renovar a pastagem em sua propriedade rural e perdeu o controle do fogo, que atingiu as matas ciliares de um curso d’água que corta a fazenda, que fica no município de Nioaque.

Desde julho, até o fim do mês de setembro, o órgão ambiental não está emitindo autorização ambiental para a realização de queimada. Para o Pantanal, o prazo vai até o fim de outubro.

Além da multa, o fazendeiro foi autuado administrativamente, responderá por crime ambiental, que tem pena de um a três anos de detenção, e terá que apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRADA).