Cerrado PMA autua fazendeiro em R$ 57 mil por desmatamento ilegal

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizou fiscalização em uma propriedade rural, localizada no município de Bandeirantes, a aproximadamente 30 km da cidade e autuou nessa quarta-feira (27) um produtor rural por desmatamento de área de vegetação de cerrado sem autorização do órgão ambiental.

O fazendeiro, residente em São Gabriel do Oeste, desmatou uma área de 190 hectares, medidos em GPS pelos Policiais para atividade de agricultura e a área já estava gradeada para o plantio. Parte da madeira estava sendo juntada em leiras no local. As atividades foram interditadas.

O infrator (59) foi autuado administrativamente e multado em R$ 57.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um a ano de detenção.