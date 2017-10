Propriedade Rural PMA autua fazendeiro por degradação de áreas protegidas

Por: Redação com assessoria

Uma área de matas ciliares e olhos d’água do córrego Montalvão, na área margeando o perímetro urbano de Maracaju foi localizada com diversas degradações, em uma propriedade rural, porque era utilizada para dessedentação e forrageamento de rebanho bovino no município de Maracaju. O local se encontrava degradado por pequenos processos erosivos de margens, devido ao pisoteio dos animais.

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Jardim que realizava fiscalização autuou na última quinta-feira (19) o fazendeiro, por degradação de matas ciliares do córrego que corta sua propriedade (Área de Preservação Permanente – APP).

O infrator, de 62 anos, residente em Maracaju, foi autuado administrativamente por danificar área considerada de preservação permanente (matas ciliares e olhos d’água) e foi multado em R$ 8.000,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de detenção de um a três anos.

As atividades foram interditadas e o proprietário rural foi notificado a retirar o gado das áreas protegidas e a realizar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), junto ao órgão ambiental.