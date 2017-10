Costa Rica PMA autua infrator por transporte de pescado ilegal

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica, que trabalham na operação pré-piracema autuaram um homem de 55 anos, residente em Coxim, com 10 kg de pescado ilegal. Durante bloqueio na tarde de quarta-feira (4) na rodovia BR 359, no entroncamento com a rodovia vicinal do Cafezinho, no município, os Policiais abordaram um veículo Ford F4000, com placas de São Paulo (SP), onde estava o infrator e apreenderam um exemplar de peixe da espécie pintado, pesando 10 kg.

O pescado era transportado sem a licença ambiental e sem a Guia de Controle de Pescado (GCP), que é obrigatória.

O pescado foi apreendido. Os policiais efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 980,00 contra o autuado. O peixe será doado para instituições filantrópicas.