Meio Ambiente PMA autua proprietária rural em R$ 2,1 mil por exploração ilegal de madeira

Por: Redação com assessoria

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização ambiental na manhã de sexta-feira (20), em propriedades rurais do município de Terenos e, no assentamento Santa Mônica, constataram a exploração de material lenhoso em Área de Reserva Legal (protegida por lei). A proprietária de um lote havia derrubado árvores das espécies angico e aroeira (protegida) sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

As árvores foram cortadas dentro da área de reserva legal coletiva do assentamento e parte já estava sendo utilizada como tábuas, palanques, postes e esticadores em um mangueiro de gado e em cercas no lote da infratora. Foram apreendidos 106 postes, nove esticadores e 120 tábuas da espécie angico e 34 palanques de madeira da espécie aroeira, totalizando 7 m³ de madeira.

A infratora (59), residente no assentamento, foi autuada administrativamente e multada em R$ 2.100,00, por exploração de madeira ilegalmente em área protegida por lei. Ela também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a dois anos de reclusão.