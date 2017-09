Interior PMA autua proprietário de chácara por desvio de córrego e construção de área de lazer destruindo áre

Um homem de 44 anos, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental de Dourados por degradação ambiental de nascentes e desvio de córrego, sem autorização ambiental. No local estava sendo construída uma área de lazer que envolvia o desvio de um córrego que abastecia os tanques e derrubado às matas ciliares das nascentes e do córrego, que são áreas protegidas por lei de Preservação Permanente (APP).

As atividades foram interditadas. O infrator (44), residente em Fátima do Sul, foi autuado administrativamente por degradação de Área de Preservação e multado em R$ 5.000,00. Ele responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.