PMA desmonta acampamento ilegal de pesca e apreende petrechos de pesca

Durante fiscalização preventiva no rio Baía, Policiais Militares Ambientais de Batayporã, que trabalham na operação Independência desmontaram no final da tarde de quinta-feira (7), um acampamento ilegal para a pesca, no município de Nova Andradina.

Quando a PMA chegou ao local, encontrou em um acampamento, um pescador (40), que havia degradado as matas ciliares do rio (área protegida), para instalar o acampamento.

Foram apreendidos os petrechos de pesca e ordenado que o pescador recolhesse todo o lixo no local, removesse o acampamento e apresentasse um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) das matas ciliares derrubadas.

O infrator, residente em Nova Andradina, responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a três anos de detenção. A PMA também o autuou administrativamente e o multou em R$ 5.000,00.