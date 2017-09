Caça ilegal PMA e PRF prendem e autuam em R$ 33 mil três caçadores Eles estavam com quatro animais silvestres abatidos com arma de fogo

Policiais Militares Ambientais de Jardim e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização na rodovia BR 267, no município e prenderam três caçadores, com quatro animais silvestres abatidos. Os infratores estavam em um veículo Fiat Strada abordado no último dia 8, onde foram encontrados na carroceria um animal da espécie veado-campeiro e um da espécie mutum (ambos na lista de espécie em extinção) e dois exemplares da espécie cateto.

Os infratores admitiram terem caçado os animais na região do Tupã, a 3 km da BR 267, próximo ao calcário da Bodoquena. Apesar de todos os animais terem sido abatidos por arma de fogo, os caçadores não quiseram informar onde estavam as armas. O veículo e os animais abatidos foram apreendidos.

Os infratores, um guarda noturno (44), e um autônomo (51), ambos residentes em Jardim e, outro autônomo (47) residente no Centro de Guia Lopes da Laguna foram autuados administrativamente e multados em R$ 11.000,00 cada um, perfazendo R$ 33.000,00. Eles também foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Jardim e responderão por crime ambiental de caça e transporte de produto ilegal da fauna e poderá pegar pena de seis meses a um ano e meio de detenção.