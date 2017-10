Operação Pacificador 67 PMA intensifica fiscalização no feriadão prolongado em todo MS Desde o dia 8 a PMA já realizou várias apreensões pelos rios de MS e autuou infratores

Foto: Divulgação

Em apenas 2 dias (8 e 9), durante fiscalização fluvial no rio Miranda, visando a prevenção à pesca predatória, na operação Pesque Legal, a Polícia Militar Ambiental aprenderam diversos petrechos proibidos para a pesca, que se encontravam armados no rio.

A equipe localizou uma rede de pesca, um espinhel com 20 anzóis e retirou 78 anzóis de galho, que estavam armados no curso d’água. Os proprietários dos materiais ilegais não foram localizados. Durante a retirada dos petrechos foram soltos cerca de 8 kg de pescado que estavam vivos presos aos petrechos.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais. Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

Em Rio Negro

Na região do Bracinho nas proximidades da rodovia BR 419 e autuaram na quarta-feira (11), dois pescadores por pescar sem licença ambiental. Os infratores, residentes em São Gabriel do Oeste, pescavam ilegalmente e ainda não tinham capturado nenhum peixe. Foram aprendidos dois molinetes com varas utilizados pelos pescadores. Eles foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 300,00 cada um.

A Pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. Pagando a multa, o infrator poderá ter o material apreendido restituído.

Em Bonito

Durante fiscalização em uma estrada vicinal na zona rural do município, nas proximidades do Distrito de Águas do Miranda, prenderam na quarta-feira (11) às 16h00, um proprietário rural por porte ilegal de arma e munições.

O infrator (79) estava em um veículo Toyota Hilux, onde foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com 4 munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. O infrator, residente em Bonito, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para esse crime é de dois a quatro anos de prisão.

Em Jardim

Ao realizar fiscalização no rio Miranda na região conhecida como Poço do Abacaxi e prenderam no final da tarde de quarta-feira (11), dois pescadores por capturar pescado utilizando petrechos proibidos (tarrafas). Os infratores, um autônomo (40), residente em Campo Grande e, um lavrador (57), residente em Caracol, foram presos, quando pescavam juntos cada um com uma tarrafa (petrecho proibido).

Os infratores iniciavam a pescaria e tinham capturado apenas 3 kg de pescado. Prisão deste tipo indica a necessidade da realização de operação dessa natureza, pois se esses dois elementos tivessem mais tempo e encontrassem um cardume, o dizimariam rapidamente com este tipo de petrecho.

Os pescadores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Cada pescador também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 740,00.

PMA de Corumbá e Cassilândia

Três pescadores foram autuados por captura de iscas ilegalmente. Os infratores, de 33, 35 e 55 anos, residentes em Miranda realizavam a captura de iscas sem a licença ambiental. Eles já tinham capturado 200 iscas vivas das espécies tuvira, que foram apreendidas. A captura era realizada em lagoas do Pantanal, na região do Passo da Lontra, a 100 km da cidade de Corumbá.

Os infratores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 300,00 cada um. As iscas foram soltas no próprio lugar de onde estavam sendo retiradas no Pantanal. A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional.