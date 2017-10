BATAYPORÃ PMA prende e autua traficante com 34 filhotes de papagaios, filhotes de periquitos e pássaros silves

Foto: Divulgação

Na manhã de terça-feira (17), equipes da PMA de Batayporã, enquanto realizavam prevenção e orientação nas propriedades rurais e assentamentos nos municípios de Nova Andradina e Ivinhema, no sentido de evitar e reprimir o tráfico de papagaios receberam informações de que um homem, residente na cidade de Ivinhema, estaria efetuando a captura e venda de filhotes papagaios.

Uma equipe foi ao local e encontrou o infrator (56), que estava com 34 filhotes papagaios, três filhotes de periquitos, além de um “coleirinha” e um pintassilgo, que havia capturado e os mantinham em cativeiro em sua residência. As aves foram apreendidas, bem como duas gaiolas onde estavam os pássaros. As informações indicavam que o infrator recebera encomenda para a retirada de grande quantidade de papagaios. Ele afirmou já ter vendido na semana passada, 15 filhotes de papagaios a um traficante do estado de São Paulo, pelo valor de R$ 60,00 cada um.

Por essa razão, os trabalhos preventivos da PMA são fundamentais e estão surtindo efeito, ao evitar que mais aves sejam retiradas dos ninhos e ao prender os elementos que insistem no tráfico.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Ivinhema e responderá por crime ambiental. A pena é de seis meses a um ano de detenção. A PMA também o autuou administrativamente e arbitrou multa de R$ 19.500,00. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

(TRÁFICO DE PAPAGAIOS) - Este é um período preocupante para a PMA com relação ao tráfico de animais silvestres, pois, de agosto a dezembro é o período de reprodução do papagaio que é a espécie mais traficada no Estado. Devido a alguns levantamentos preocupantes realizados pelo Setor de Inteligência relacionados com relação ao tráfico de animais, a PMA está realizando trabalhos preventivos nas propriedades rurais, por meio de informação da legislação e Educação Ambiental, visto que o modus operandi principal dos traficantes é de aliciamento dos sitiantes, assentados e funcionários de propriedades rurais, para que retirem os animais e os avisem para que os comprem. Muitas pessoas fazem isto, às vezes, sem saber que estão cometendo crime ambiental.

A região principal do problema está sendo monitorada, tais como, os municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo. Nessa região, ninhos também estão sendo monitorados pelos Policiais, para evitar a retirada dos filhotes, visto que essa é a preocupação maior. A base do trabalho é evitar a retirada das aves, evitando custos à fauna e ao Estado, tendo em vista os altos custos financeiros, até a reintrodução dos filhotes na natureza.