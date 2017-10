Água Clara PMA prende e autua turista paulista e apreende 116 kg de pescado com o infrator

Por: Redação com assessoria

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas apreendeu no final da tarde de sábado, 116 kg de pescado transportados ilegalmente. A PMA apreendeu o pescado durante fiscalização na BR 262, no perímetro urbano de Água Clara, em virtude de não haver nenhuma comprovação de origem, por não ter sido efetuado o lacre para o transporte e por estar acima da cota permitida, o que é crime. O pescador, residente em Valparaíso (SP) estava em um caminhão e transportava o pescado que ele havia capturado no rio Aquidauana e Miranda. O infrator possuía a licença de pesca.

O pescado e o veículo foram apreendidos. O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da predatória, por captura de pescado acima da cota de permitida, que é de apenas 10 kg, mais um exemplar e cinco exemplares de piranha. A pena é de um a três anos prisão.

O Infrator (56) também foi multado administrativamente em R$ 4.400,00. O pescado será doado a instituições filantrópicas depois de periciado.