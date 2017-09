Bonito PMA prende pescador campo-grandense por pesca predatória e transporte ilegal de pescado

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito (MS) prendeu um pescador por pesca e transporte de produto da pesca predatória. A PMA abordou um veículo Fiat Strada no domingo (3) à noite, durante fiscalização na rodovia MS 345, e localizou três exemplares de peixes da espécie pacu, que o pescador havia capturado no rio Miranda, sendo todos os exemplares fora da medida permitida pela legislação.

A PMA apreendeu o veículo e o pescado ilegal e o pescador (43), residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 780,00. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória, com pena prevista de uma a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas.