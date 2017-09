Nova Andradina PMA prende proprietário rural com arma de fogo e munições ilegais

Durante fiscalização em uma estrada vicinal na zona rural do município de Nova Andradina, nas proximidades da gleba Peroba, Policiais Militares Ambientais de Batayporã prenderam na noite de quinta-feira (31) às 23h00, um proprietário rural por porte ilegal de arma e munições.

O infrator (49) estava em um veículo WV Gol, onde foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com 5 munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. O infrator, residente na Gleba Peroba, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para esse crime é de dois a quatro anos de prisão.