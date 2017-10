Nova Andradina Polícia Civil Identifica assaltantes de Fazenda e prende 2 envolvidos

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Nova Andradina, através da Seção de Investigações Gerais (SIG) conseguiu identificar parte da quadrilha de assaltantes que efetuaram roubo na Fazenda Chalana, situada na zona rural deste Município de Nova Andradina, no dia 01 de setembro de 2017. Dos criminosos envolvidos, foram presos na cidade de Ivinhema, Claudinei Pontes Germano (32), vulgo Nenê, e Jocimar Alves dos Santos (30). A investigação criminal iniciou-se depois que as vítimas compareceram no plantão da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina e noticiaram o crime.

Crime:

Segundo registro da ocorrência, 4 homens encapuzados e fazendo uso de armas de fogo renderam o proprietário da fazenda, de 88 anos de idade e os empregados da fazenda. Ao todo, seis pessoas estiveram em cárcere privado, sob ameaças de armas de fogo e pressão psicológica, das 07h da manhã até às 16h, quando deixaram a fazenda, furtando duas motocicletas de usos rural, uma pertencente ao administrador da fazenda e a outra a um vizinho que chegou na fazenda e também foi rendido, já no período da tarde.

Os assaltantes reviraram todo o ambiente e exigiam quantia em dinheiro decorrente de suposta venda de parte da área rural, cujo negócio não ocorreu.

Ante as ameaças e inexistência do dinheiro pretendido pelos assaltantes, estes exigiam, também, dinheiro do administrador da fazenda, pois sabiam de uma negociação referente à venda de uma casa dele, cujos valores já haviam sido capitalizados.

Como não conseguiram o dinheiro pretendido, os assaltantes, além das motocicletas, subtraíram um cartão de crédito da esposa de uma das vítimas e na tarde do dia seguinte, efetuaram compras no comércio na cidade de Deodápolis.

Os investigadores conseguiram acesso aos vídeos gravados por câmeras de segurança instaladas nos estabelecimentos comerciais daquela cidade e conseguiram identificar 2 criminosos, CLAUDINEI PONTES GERMANO (32) vulgo “Nenê”, e JOCIMAR ALVES DOS SANTOS (30), pessoas com várias passagens policiais.

O autor, Jocimar Alves estava foragido do sistema prisional da cidade de Dourados quando fez saída temporária e não retornou ao sistema penal.

Após a identificação de ambos, foi pedida a prisão temporária dos investigados, que foi acatado pela Justiça, o que possibilitou a localização de ambos na cidade de Ivinhema.

Após o crime e a fuga dos autores, eles passaram a extorquir as vítimas, principalmente o administrador da fazenda exigindo-lhe a quantia de R$ 10.000,00 para deixar sua família em paz e não retornarem à fazenda.

Diligências policiais de Busca e Apreensão Domiciliar foram realizadas na cidade vizinha e parte de produtos adquiridos com o cartão de crédito roubado foram apreendidos, em posse da namorada de Jocimar e em sua residência.

Durante entrevistas, os investigados apresentaram versões contraditórias e ambos negaram a prática do roubo, imputando a origem do cartão de crédito à uma vítima de homicídio, crime ocorrido na cidade de Ivinhema, na mesma noite em foi utilizado o cartão roubado.

Os 2 autores estão presos e custodiados no presídio de Nova Andradina aguardando julgamento. As investigações acerca dos demais envolvidos no crime continuam por parte da Polícia Civil.