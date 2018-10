'Em confronto' Polícia mata dez presos que fugiam de presídio no Tocantins "Em janeiro, outro motim deixou pelo menos 26 mortos na Penitenciária de Alcaçuz"

Ao menos dez presos que fugiram de um presídio em Araguaína, no norte do Tocantins, na tarde de ontem, terça-feira (2), foram mortos pela polícia numa mata próxima a unidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado.

O motim começou às 14h40 na Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, quando os presos renderam uma professora e agentes penitenciários -de quem eles conseguiram tomar as armas. Às 16h, um grupo de 28 homens escapou do presídio.

Um chefe de plantão da penitenciária e a professora, que leciona na escola estadual dentro da unidade, ainda estão sob poder dos presos.

Uma operação com agentes das polícias Militar, Civil e do sistema prisional cerca nesse momento os presos numa área de mata e negocia a liberação dos reféns e a rendição dos 19 fugitivos que ainda não foram recapturados, de acordo com a contagem da secretaria de segurança.

Durante a rebelião, ao menos dois agentes penitenciários foram feridos com armas artesanais. Um funcionário da empresa responsável pelos serviços de hotelaria, alimentação e manutenção foi atingido por tiros no pulso e no fêmur. Ele foi encaminhado para o hospital e não corre risco de vida.

Os corpos dos presos mortos estão no IML de Araguaína para serem identificados. Familiares aguardam para fazer o reconhecimento.

Veja a lista dos presos mortos após fuga:

Álvaro de Sousa Ferreira Antônio Carlos Dias Conceição Danilo Morais Alencar Eduardo da Silva Reis Fábio Júnior de Sousa Lustosa Jeferson Bispo dos Santos Kayo Lucas de Araújo Valdemir Gomes de Lima Willians Gomes dos Santos Não identificado

Rebeliões

Há menos de um mês, no dia 18 de setembro, sete detentos foram mortos durante uma rebelião no Centro de Recuperação de Altamira, no sudoeste do Pará, após uma tentativa de fuga frustrada da unidade prisional. O presídio em Altamira tem capacidade para 208 presos, mas abriga 374, segundo a secretaria de segurança estadual.

O estado já havia sido palco de outra rebelião, em Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém.

O motim e tentativa de fuga em massa terminou com 22 pessoas mortas no dia 10 de abril. Entre os mortos, um agente prisional, 16 presos e cinco criminosos que estariam ajudando na fuga dos detentos pelo lado de fora da prisão. Outros quatro agentes ficaram feridos.

O ano de 2017, no entanto, foi mais sangrento nos presídios do país. Em janeiro, durante uma semana, rebeliões em Manaus deixaram pelo menos 67 mortos. A maior parte morreu após rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim -primeiro, o governo informou que eram 56 mortos, mas mais três corpos foram encontrados uma semana depois.

No dia seguinte, mais quatro detentos morrem na Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), também em Manaus. Seis dias depois, uma rebelião na cadeia de Raimundo Vidal Pessoa deixou quatro mortos.

Quatro dias depois, outros 33 presos foram assassinados na madrugada do dia 6 de janeiro de 2017, desta vez no maior presídio de Roraima, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo -o governo divulgou uma lista com 31 mortos, mas encontraram mais dois enterrados no dia seguinte à rebelião.

Ainda em janeiro, outro motim deixou pelo menos 26 mortos na Penitenciária de Alcaçuz, a maior do Rio Grande do Norte. Todos os corpos foram decapitados ou carbonizados.