Sonora Policiais militares apreendem garrucha e faca em Sonora

Foto: Ascom Polícia Militar MS

A Guarnição de serviço recebeu uma denúncia informando que um homem estava dirigindo em alta velocidade na Rua Curitiba na região central da cidade. De imediato os policiais deslocaram até o local informado e em rondas nas proximidades, conseguiram localizar o suspeito na Rua Do Povo, local aonde o mesmo havia se desentendido com outro homem.

Os militares realizaram abordagem e em revista pessoal foi localizado na cintura uma faca de cabo de madeira e no interior do veículo uma Garrucha de calibre 38 com duas munições intactas.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao autor e o encaminhou para a Delegacia de Polícia juntamente com a faca, a arma e as munições para as demais providências.