Militares Policiais pausam ronda para partida de "bete" em Três Lagoas

Foto: Reprodução

Dois policiais do 2ºBPM de Três Lagoas surpreenderam os moradores do Condomínio Novo Oeste com uma atitude espontânea e solidária. O fato aconteceu na última sexta-feira (20).

O soldado Tabone e o cabo Aristides estavam realizando rondas pelo condomínio quando foram abordados por crianças que os desafiaram à jogar uma partida de "Bete" jogo de rua muito popular dos anos 80 e que persiste entre a criançada até hoje.

Os policiais aceitaram a partida e por alguns minutos encheram os desafiadores de alegria. "Muitas crianças e adultos se aproximaram, a maioria admirados, outros com velhas críticas, mas acho que valeu a pena, pois nossas crianças de hoje serão os adultos de amanhã e com toda criminalidade e críticas que tornam a polícia vilã, fazem com que eles cresçam com um pensamento negativo sobre a polícia", diz o soldado Tabone em post público na sua rede social.

A imagem dos policiais brincando com as crianças foi publicada em uma página denominada "Ser Policial Por Amor" tornando-se um potencial de viral, a cada dia o número de curtidas e compartilhamentos cresce, chegando até o momento desta publicação há 1,2 mil curtidas e 686 compartilhamentos. A publicação acompanha um desabafo do soldado Tabone que foi originalmente publicado em sua página pessoal. "Hoje ouvi crianças me perguntando: 'tio, você é polícia de verdade mesmo? Não sabia que polícia sabia brincar' Daí se tira a conclusão de que a população cresce com medo, e sem contato com a polícia. Sei que críticas viram, porém não nos importamos, somos policiais militares e a humildade é tudo para que tenhamos um mundo melhor!", desabafa.