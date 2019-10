1º EPIMS Ponta Porã sedia 1º Encontro de Provedores de Internet do Estado O evento é gratuito e acontece nos dias 03 e 04 de outubro no Centro Internacional de Convenções da cidade

Entre os dias 03 e 04 de outubro, Ponta Porã – cidade localizada a 314 quilômetros de Campo Grande, recebe o 1º EPIMS (Encontro dos Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul), maior evento regional de tecnologia que reunirá empresas que provém internet em todo o Estado, e contará com estandes, palestras, workshops e minicursos com nomes de destaque no cenário nacional.

O tema do EPIMS, que será realizado no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã, é “Desafios para Empreender e Crescer”. O principal objetivo é se estabelecer no calendário anual de eventos relacionados à tecnologia e conectividade, e tornar o Estado referência em internet de provedores regionais no Brasil. Estão confirmados 30 estandes de empresas nacionais e internacionais e mais de 300 participantes.

Segundo dados da APIMS (Associação de Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul), hoje mais de 60% da internet que é levada aos lares, empresas e zona rural de Mato Grosso do Sul é fornecida por um provedor regional.

Além de promover uma aproximação entre as empresas do setor, gerando união da categoria, um dos propósitos do encontro é trazer mais capacitação aos profissionais que trabalham na área.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Sympla onde também se encontra a programação completa do evento.