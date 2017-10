Interior Ponta Porã sedia no próximo sábado (07), a Endurance de Kart Indoor 2017

Prova de abertura da Fórmula Kart 2017 Foto: Ed Moreno

A cidade de Ponta Porã vai sediar no próximo sábado, dia 7 de outubro, na pista de kart local, a partir das 13h40min, a maior prova de kart indoor do Mato Grosso do Sul. O primeiro Endurance de Kart indoor com a presença de pilotos de várias cidades, do Paraguai e Peru, sem dúvida essa prova ficará marcada para sempre com grandes disputas e "pegas" sensacionais.

O Presidente do Kart Ponta Porã, Emerson Henrique Minho, falando a reportagem do site Pontaporainforma, disse que já tem 26 pilotos inscritos, o que da um total de 13 equipes, mas a procura tem sido grande. Minho informou que já recebeu procura de várias cidades alem do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo , Paraguai e até do Peru e alguns corredores demonstraram interesse em vir até Ponta Porã participar dessa prova.

A programação oficial do Primeiro Endurance de Kart indoor será aberta a partir das 13h40min com o briefing e as 14 horas, o inicio das provas, que terá uma hora de duração.

Cada equipe poderá inscrever dois pilotos e a corrida terá uma hora de duração. Troféu para os três primeiros colocados e não pode participar pilotos com menos de 14 anos de idade.

O valor da inscrição é de R$ 260 reais por equipe e são limitadas a 20 equipes.

Os amantes do kart que queiram participar dessa prova e não tenha kart, o clube conta com vários karts e a disposição dos interessados em participar da prova, sendo que essa semana poderá fazer a reserva e treinamentos.

Minho fez questão de convidar as pessoas para assistir a prova nos camarotes do kartódromo, não será cobrado ingresso, o local conta com banheiros e uma completa lanchonete, com cervejas, chopp, refrigerantes e salgados.

A pista de kart de Ponta Porã é hoje a mais moderna e completa de todo estado de Mato Grosso do Sul, com asfalto de primeira qualidade, moderno sistema de iluminação, com lâmpadas de Led, o que possibilita maior claridade, boxes para os karts e ambulância com socorristas qualificados para atendimento de emergência.

A pista doo Kart Ponta Porã fica na saída para Antônio João, após passar a Lar vira a direita e segue em direção ao bairro Kamel