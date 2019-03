CAMAPUÃ Ponte quebra e 16 fazendas ficam isoladas em MS Caminhão passava pela ponte momento em que a mesma cedeu

Foto: Marcelino Nunes de Assis

Uma ponte que liga 16 fazendas ao município de Camapuã, na região Norte do Estado, quebrou com o peso de um caminhão prejudicando a produção das propriedades rurais. O veículo que foi retirado nesse sábado (16), ficou 3 dias no local.

De acordo com o produtor rural Marcelino Nunes de Assis, é impossível algum veículo passar pelo córrego Capim, que fica a 60 km da cidade. A ponte era o único caminho de acesso às propriedades rurais que produzem leite, grãos e gado.

“Eu crio gado e estou do lado da cidade. Tenho ração para os animais somente para mais uma semana”, explica ao G1.

Segundo o produtor, o caminhão que danificou a ponte estava carregado com 100 sacos de sal e o total do peso do veículo chegava com 5 toneladas. Marcelino ainda relembra que chegou a conversar com outros produtores rurais da região sobre o perigo do local.

“Estávamos nos organizando para fazer uma reforma na ponte, mas, infelizmente não deu tempo. A situação está ficando crítica, pois os proprietários têm que vir até neste ponto, trazer as produções e passar a pé”, lamenta.

Sem previsão para ser revitalizada, os produtores chegaram a conversar o prefeito de Camapuã, mas, não conseguiram chegar a um consenso para resolver o problema. O G1 entrou em contato com a prefeitura, mas até a publicação dessa matéria não obteve retorno.