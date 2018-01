DO Prefeita Délia recebe coordenador de Pesca do Mapa

A prefeita de Dourados, Délia Razuk, recebeu no final da manhã desta quarta-feira (24) o coordenador de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), César Moura, para falar sobre avanços referentes ao cadastramento de piscicultores junto ao Ministério. A reunião contou com a participação do secretário de Agricultura Familiar, Landmark Ferreira Rios.

Délia agradeceu a preocupação da coordenadoria do Mapa e todo o empenho para o fomento ao setor, colocando a administração à disposição para atuar de forma positiva e dentro do possível para contribuir com estas ações. “Toda parceria é bem vinda para melhorar a vida dos douradenses”, disse.

Como objetivo principal do encontro, César Moura apresentou um avanço nas tratativas entre a Semaf e o Mapa. Segundo ele, um técnico da secretaria será credenciado para operar o sistema que protocola o pedido de cadastramento dos criadores de peixe para fins de registro de aquicultura.Segundo o secretário Landmark, a operação representa um avanço. “Isto permite uma certificação dos produtores junto ao Mapa, simplifica os procedimentos e melhora a vida do produtor”, disse o secretário.

“São procedimentos que temos visando avanços para o setor na região. Entre estes, algumas tratativas que o Mapa fará sobre o frigorífico do peixe, estrutura com potencial que vamos resgatar”, disse César. O coordenador destacou que prepara uma chamada pública para fomentar o setor com a utilização do espaço em Dourados. “São muitos os interessados e estamos preparando boas novidades para o setor”, acrescentou.