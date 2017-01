Corumbá Prefeito de Corumbá assina financiamento histórico para investir em infraestrutura

Da esquerda para direita: Presidente executivo do FONPLATA, Sr. Juan E. Notaro Fraga, prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, procuradora do Ministério da Fazenda, Fabiani Fadel Borin, representante do Ministério do Planejamento, Raquel Monteiro.

Brasília - O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira assinou nesta sexta-feira (27) o contrato de empréstimo de US$ 80 milhões que financiará o PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) de Corumbá. A reunião de assinaturas aconteceu no Ministério da Fazenda, juntamente com o presidente Executivo do Fonplata - Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata, Juan E. Notaro Fraga, a Procuradora da Fazenda Nacional do Brasil, Fabiani Fadel Borin. Desse montante, metade financiado pelo Fonplata e outra metade com a contrapartida da Prefeitura de Corumbá. “Como desde 2008, o órgão não assinava com nenhum município brasileiro, nós rompemos esta barreira, é uma vitória”, define o prefeito de Corumbá.

PDI – Programa de Desenvolvimento Integrado Obras de infraestrutura com programa de revitalização e desenvolvimento urbanístico

Com o empréstimo, será possível melhorar a qualidade de vida dos 100 mil habitantes do município, com o financiamento soluções para demandas urgentes em Corumbá associadas a deficiências de infraestrutura urbana e socioambiental. Serão ações voltadas para o desenvolvimento de áreas de recreação e descanso, infraestrutura de vias e drenagem, recuperação do patrimônio histórico, fomento do turismo e moradia para famílias que vivem em áreas de risco.

O empréstimo contempla os seguintes projetos: infraestrutura de vias e proteção fluvial, desenvolvimento urbano do Parque Jaguatiricas, restauração de dez prédios históricos, aproveitamento do Parque Ferroviário dos Ipês, melhorias na orla do rio Paraguai, construção de um Centro de Atenção ao Cidadão e revitalização do Ecoparque Cacimba de Pedra.

Os investimentos serão convertidos em benefícios diretos à população, com a promoção do acesso aos serviços públicos e com o fomento ao turismo.

A negociação entre o Município e o órgão iniciou em 2007 e acabou sendo paralisado e retomado em 2013. Em 2015, houve outro congelamento e, por fim, foi retomado em 2016 com outro modelo de projeto e, hoje nós assinamos. Não foi uma trajetória fácil, mas com muita persistência conseguimos concretizar a parceria”, conclui Ruiter. O presidente executivo do órgão, Juan E. Notaro avaliou o impacto positivo do programa que atende deste a infraestrutura básica até a promoção do turismo. “O enfoque adotado neste projeto define claramente as linhas estratégicas definidas pelo Fonplata”, finaliza.