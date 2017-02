Rio Brilhante Prefeito Donato vistoria creches novas

Já ciente dos sérios problemas estruturais dos novos Centros de Educação Infantil, o Prefeito Donato Lopes da Silva (PSDB), acompanhado da Secretária Municipal de Educação, Magali de Araujo Lima, esteve vistoriando os prédios do CEI. Noêmia Corrêa Barbosa e CEI. Abigail Martins Fagundes da Motta.

Durante as visitas, Donato pode constatar que, de fato, há graves problemas e que há diversas adequações e reparos a serem realizados nos prédios das unidades. Está evidente que há muitos pontos de infiltrações nas lajes, há pisos táteis totalmente soltos, grades que oferecem até risco de acidentes, portas e janelas deformadas, portões soltos, falta de projeto de escoamento de águas de chuvas, causando inundações em diversas salas, entre outros problemas.

A Secretária de Educação, Magali, afirmou que “estamos realizando todos os reparos e adequações, além disso, estamos iniciando um processo licitatório para concluir o mobiliário das unidades. Para se ter uma idéia, cada creche precisa de 02 geladeiras, pelo menos, mas só foram deixadas uma em cada unidade. Sobre fogão para cozinha, é necessário que sejam industriais, para atender ao número de refeições a serem preparadas, mas as unidades não têm nenhum fogão deste tipo. Por isso, faremos aquisição de diversos equipamentos, móveis e utensílios.”

Com todos estes problemas, a Administração Municipal verificou que não há qualquer possibilidade de iniciar nos próximos dias o funcionamento dessas creches novas. Por isso, tomou a decisão de só iniciar as aulas destes Centros de Educação Infantil quando estiverem com as condições necessárias para atender às crianças, evitando inclusive o risco de acidentes.

O prefeito afirmou que “já estamos tomando todas as medidas para realizar os reparos e manutenções necessários, mas como há muitos problemas vai demandar um certo tempo para concluir as obras. E enquanto não resolvermos essa situação não é possível iniciar o funcionamento das unidades.”

Além disso, Donato disse que serão tomadas as medidas legais cabíveis “temos uma equipe técnica que fará um laudo para demonstrar o estado em que recebemos estes prédios, que nunca sequer foram utilizados. Depois disso, veremos qual o mecanismo legal para acionar os responsáveis por essa situação.”