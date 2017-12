Jardim Prefeito visita trabalhadores de limpeza pública e CRAS de Jardim

Na manhã desta segunda-feira (11), o Prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, visitou os trabalhadores os trabalhadores da terceirizada de limpeza pública Morhena e acompanhou o serviço de limpeza que está sendo realizado nas ruas da cidade.

Acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Vereadores Fernandinho Ramos, o prefeito aproveitou para visitar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município. Na ocasião, o prefeito conversou com os usuários e com os servidores municipais dessa unidade, que tem como objetivo tornar acessíveis os serviços de proteção social, que vão desde assistência financeira, planejamento familiar e até ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A administração municipal de Jardim avança diariamente e caminha de mãos dadas com o povo para a melhoria das condições de vida de seus habitantes!