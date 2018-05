Dourados Prefeitura abre “mês das mães” no Cras do Jóquei Clube

Foto: A. FROTA

A Prefeitura de Dourados iniciou na manhã desta quinta-feira (03), as ações voltadas ao mês das mães junto à população. No Cras (Centro de Referência da Assistência Social) do Jóquei Clube, um evento envolveu cerca de 150 pessoas e contou com palestra e ações culturais.

As secretarias de Assistência Social, e de Cultura, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, juntamente com a equipe do Cras, estruturam a atividade. Laíza Piva Mazaro, coordenadora do Creas (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), proferiu palestra sobre enfrentamento ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

A coordenadora destacou que o mês de maio é o período que marca a luta contra esse tipo de violência e alertou aos participantes sobre formas de proteger os menores desses crimes. Outro ponto abordado foram os meios de denunciar e como os órgãos prestam serviços nesse tipo de situação.

Sonia Pimentel, da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulheres, homenageou as mães – A.Frota

Na sequência, Sônia Maria Rodrigues Pimentel, da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, fez homenagens às mães presentes e aos que mesmo não tendo essa ligação biológica cumprem esse papel.

“A mulher quando vira mãe, muda a vida radicalmente e os pais ou outros familiares que cumprem esse papel também sabem da responsabilidade e do amor infinitos que se tem. Nossos serviços existem para apoiar o vínculo familiar e durante todo esse mês teremos programação especial para as mães”, destacou.

O coordenador do Cras do Jóquei Clube, Dalton Santos, agradeceu a ampla participação da população e também ao empenho de toda equipe do centro para o evento e ressaltou que “valorizar a mulher, levar serviços as pessoas em vulnerabilidade social e a proteção à família são direcionamentos da gestão Délia Razuk”.

O secretário de Assistência Social, Landmark Ferreira Rios, participou do evento e elogiou o trabalho da equipe do Cras que, mesmo em um número pequeno de profissionais, tem prestado um serviço de excelência a comunidade da região.

“Nossos profissionais dão o melhor deles, buscam parcerias e se desdobram muitas vezes com poucos recursos e fazem a diferença na vida das pessoas. Esse é a forma de trabalhar direcionada por nossa prefeita Délia Razuk, sempre no foco no compromisso com as pessoas”, disse.

Ele destacou a importância de se tratar a temática do abuso e exploração sexual e citou que os pais precisam abordar sobre sexualidade com os filhos no intuito de instruí-los e preservá-los.

Jorge Augusto “Peu”, secretário de Cultura, juntamente com Wanderlei Ramos, abrilhantaram o evento com música e animação. Também teve entrega de lembranças e sorteio de brindes.

A programação do dia das mães se estenderá durante todo esse mês. Ainda nesta quinta-feira (03), ocorre um evento no distrito de Macaúba. Na segunda, dia 7, a atividade ocorre na vila Formosa. Na sequência abrangerá outras unidades de Cras, distritos e aldeia.