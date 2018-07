Dourados Prefeitura de Dourados aplica fresa em ruas do Jardim Vitória e transforma bairro

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), segue com a recuperação das ruas no Jardim Vitória I e II, e no Laranja Doce, e já proporciona outro aspecto nas vias que há mais de uma década e meia é motivo de reclamação dos moradores.

Depois das ações de patrolamento das ruas, com a eliminação das crateras e adequação das vias para receber o material, foi iniciada a fase da aplicação de fresa de asfalto. Os bairros da região nordeste de Dourados são a primeira área a ser contemplada com as ações de cascalhamento que devem se estender para outras regiões da cidade.

O Jardim Vitória, localizado aos fundos do bairro Canaã I, nas imediações do Seminário Batista e da Unei, tem sido constantemente mencionado pela prefeita Délia Razuk como prioridade para ações de recuperação das ruas. “Estamos contentes de poder recuperar estas áreas que sofrem há tantos anos. Temos trabalhado para que os caminhos se abram e muita coisa tem sido melhorada”, disse a prefeita.

Nesta quarta-feira (18), o secretário Tahan Sales Mustafa vistoriou as obras e destacou a melhoria nas ruas com a aplicação da fresa de asfalto e disse que o trabalho segue por todo o bairro. A obra é realizada pela Terpav, com recursos do município. “Depois de tanta espera, a recuperação acontece com pouco mais de 1 ano e meio da atual administração. Tem muito mais para fazer e estamos empenhados”, disse.

Depois de 16 anos, segundo moradores, as intervenções que também eram cobradas no ano passado, entraram no cronograma de recuperação e foram iniciadas até que sejam conquistadas verbas para a drenagem e a pavimentação do local.

Recentemente, em conversa da prefeita com membros do Congresso Nacional, foi encaminhada parceria para que haja interlocução junto ao Ministério das Cidades, por onde tramitam projetos de captação de recursos da ordem de R$ 30 milhões, pleiteados por Dourados para a implementar o programa Avançar Cidades, que vai permitir a realização de ações de drenagem e pavimentação asfáltica em várias localidades, entre elas o Jardim Vitória I e II.

Segundo o secretário, esta é a primeira ação de recuperação das ruas dentro do perímetro urbano. Como amplamente divulgado, a Semop tem recuperado as estradas vicinais nas regiões de área rural e feito um trabalho em locais que não recebiam intervenções há muito tempo.