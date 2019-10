AGRICULTORES Prefeitura de Dourados fortalece Programa Banco de Alimentos com a parceria dos agricultores familia

O Banco de Alimentos garante a distribuição de alimentos para várias entidades e centenas de famílias de baixa renda Foto: Semaf/Assecom

A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), a pedido da prefeita Délia Razuk, está desenvolvendo várias ações visando ao fortalecimento do Programa Banco de Alimentos de Dourados.

A informação é do secretário Junior Bittencourt. Ele explica que o Programa Banco de Alimentos é gerenciado pela Semaf em parceria com a Secretaria de Assistência Social, agricultores familiares e outras instituições.

Atualmente o Banco atende mais de duas mil famílias da cidade e dos distritos rurais, através dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além do atendimento de outras 22 instituições cadastradas, como o Lar do Idoso, a Apae, o Lar Ebenézer, o Lar da Criança Feliz, a Associação dos Autistas, o Lar Santa Rita, o Centro de Atendimento a Pessoa com Deficiência entre outras.

Os agricultores familiares e instituições urbanas incluídas no programa recebem apoio e orientação agronômica para o preparo de solo e das sementes, além do acompanhamento durante todos os ciclos do cultivo, através da Semaf, e quando chega a colheita doam uma pequena parte da produção para o Banco de Alimentos.

Com o Banco de Alimentos, segundo Bittencourt, a rede de produção e solidariedade se fortalece em Dourados, dentro da proposta da prefeita Délia Razuk que é “cuidar das pessoas”.