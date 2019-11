DOURADOS Prefeitura de Dourados garante acesso das pessoas a serviços

Ação social está garantido acesso da população a vários tipos de serviços no Cras do Jóquei ClubeAção social está garantido acesso da população a vários tipos de serviços no Cras do Jóquei Clube

A ação social que a prefeitura de Dourados está realizando nesta quinta-feira (14) no Jóquei Clube revela a preocupação da administração municipal em garantir o acesso das pessoas daquela região da cidade a vários serviços, em busca da autonomia, o desenvolvimento social e pessoal.

A opinião é da secretária de Assistência Social, Fatima Silveira de Alencar, que abriu o mutirão de serviços na manhã desta quinta no Cras (Centro de Referência em Assistência Social) do Jóquei. As atividades se estenderão até às 16 horas.

Fátima Alencar exaltou a parceria do Cras com as demais secretarias e órgãos públicos e elogiou a equipe do Centro pela preocupação em garantir o acesso da população aos atendimentos diversos.

Entre os serviços, estão sendo oferecidos aferimento de pressão, emissão de primeira via de RG (Carteira de Identidade), carteirinha intermunicipal e interestadual, CadÚnico (Cadastro Único), orientações sobre tarifa social de energia elétrica, além de corte de cabelo e manicure.

Também serão oferecidos atendimentos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e o Instituto da Mulher ofertará atendimento jurídico.

Haverá ainda atendimento por equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e instruções relativas aos trabalhos do Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados).

Para atendimento, as pessoas devem levar documentos pessoais, como carteira de identidade e CPF, além de comprovante de residência.