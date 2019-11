CULTURA Prefeitura de Dourados leva projeto de musicalização para as escolas municipais

Projeto consiste em oferecer aulas de violão para os alunos da Rede Municipal de Ensino no contraturno escolar Foto: ASSECOM PREFEITURA DE DOURADOS

A Prefeitura de Dourados, por meio das secretarias de Educação e de Cultura, deu início nas escolas da rede municipal ao projeto Primeiro Acorde – Orquestra em Cordas.

Estão participando do projeto-piloto as escolas Maria da Conceição Angélica, Clori Benedetti de Freitas, Bernardina Correia de Almeida e Pedro Palhano

O secretário de Cultura Wesley de Queiroz Santos e a coordenadora de Educação Física e Esporte Escolar da Secretaria de Educação, professora Mariza Araújo, estiveram reunidos para os ajustes finais e as aulas já iniciaram nas unidades.

O projeto consiste em oferecer aulas de violão para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Dourados, no contraturno escolar.

O secretário Wesley Queiroz disse que o objetivo da parceria com a Secretaria de Educação é oportunizar aos alunos da rede municipal de ensino o aprendizado básico de execução de músicas ao violão, aliado ao desenvolvimento cultural, visando complementar a formação do aluno.

Segundo a coordenadora de Educação Física Escolar da Semed, Mariza Araújo, um mapeamento já foi realizado junto às escolas para apurar as unidades que dispõem dos instrumentos para o desenvolvimento do projeto e 14 escolas já manifestaram o interesse em levar o projeto para seus alunos.

A professora destaca que o projeto piloto está sendo possível graças à parceria com a Secretaria de Cultura, que disponibilizou os professores para se deslocarem até as escolas a fim de ministrar as aulas.

Os músicos e professores no projeto se reuniram com a coordenação e direção das unidades para ajustes de horários e formação das turmas, e ainda visitaram as unidades contempladas para a manutenção dos instrumentos e organização do espaço e o início das aulas.