Prefeitura de Dourados mantém atividades da Campanha de Enfrentamento ao Abuso Sexual Infantil

Com o objetivo de estimular as denúncias e mobilizar a sociedade contra o abuso e a violência sexual infantil que ainda assola crianças e famílias, a Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, mantém debates nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) do município, em ações que são coordenadas pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas).

Segundo o secretário Landmark Ferreira Rios, o objetivo das reuniões nos Cras é divulgar o ‘Disque 100’, um serviço de denúncias e proteção contra violações de direitos humanos 24 horas, que funciona todos os dias da semana e é vinculado à Assistência Social.

“Precisamos de políticas públicas de prevenção destas mazelas, de forma conjunta com a sociedade, em escolas, igrejas com o objetivo de atingir as famílias positivamente. Pouca coisa tem acontecido no Brasil, e temos esta incumbência de evitar que o mal ocorra”, disse o secretário.

O secretário ressaltou que com apenas uma ligação, o cidadão pode abrir toda uma cadeia de cuidados, com escuta especializada através de toda a rede de enfrentamento, com profissionais capacitados em psicologia e assistência social.

Além disso, segundo Landmark, as ações fazem parte da campanha conhecida por Maio Laranja, instituído pela data de 18 de maio de 1973, quando uma adolescente foi raptada, estuprada e morta em Vitória (ES), na situação que ficou conhecida como ‘Caso Araceli’. “A data foi escolhida como dia de mobilização contra a violência sexual”, explicou.

Em Dourados, segundo dados do Creas, somente em 2018, foram atendidos 479 casos no programa de assistência, dos quais, 145 foram relacionados ao abuso e violência sexual infantil, o que representa em torno de 30% dos atendimentos.

Neste mês, já foram atendidos com os debates e palestras os Cras do Jóquei Clube, Vila Formosa, Macaúba, Itahum, Central, Vila São Pedro e Indápolis. A partir desta quarta-feira (9), serão atendidos Panambi e Panambizinho, no dia 10, Cras Guaicurus e Vila Vargas, no dia 16, Aldeia Bororó, no dia 17, Parque do Lago II, no dia 22, Cras Canaã I e no dia 24 de maio, Cras da Vila Cachoeirinha.