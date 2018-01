Jardim Prefeitura de Jardim abre inscrições para Escolinha de Futsal A escolinha é voltada para crianças e jovens da faixa etária dos 4 aos 17 anos, nas categorias masculino e feminino. As inscrições são gratuitas.

Já estão abertas as inscrições para as escolinhas de futsal da Prefeitura Municipal de Jardim. Voltada para crianças e jovens da faixa etária dos 4 aos 17 anos, nas categorias masculino e feminino, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas de segunda a sexta das 07h30min às 11h, e das 13h as 20h no Ginásio de Esportes Ticão, na Rua Martins Paniágua Cáceres, s/n - Jardim Aeroporto – Jardim/MS.

As aulas terão início no dia 05 de fevereiro e serão ministradas pelos professores do Departamento de Esporte e Lazer, que obedece a um calendário específico, durante toda a semana, nos dois períodos, manhã e tarde, com a estruturação por idade. “A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado pelos pais ou responsáveis”, informa o professor Marcos Munhoz.

O Diretor do Departamento de Esporte e Lazer do município de Jardim, Christian Leites Grubert ressalta: “a intenção do prefeito Guilherme Monteiro é oferecer às nossas crianças e adolescentes, uma opção de lazer, proporcionando qualidade de vida através da prática de esportes, e também a ocupação das horas ociosas”.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Ginásio de Esportes Ticão, com professor Marcos Munhoz (67 9998.5371) ou com o professor César (67)99856.6076.