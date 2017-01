Miranda Prefeitura de Miranda inicia aulas de ginástica para idosos Prefeita Marlene participa da solenidade inicial do programa

A Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou essa semana as atividades de aulas de atividades física do Programa de serviço de convivência e fortalecimento de vinculo, desenvolvido pela prefeitura de Miranda.

A prefeita Marlene Bossay, juntamente com a Secretária Cibele Bulhani Candido e a Chefe de Gabinete Marly Gomes Bossay, estiveram no prédio do Cras Urbano para o início das atividades. A atividade contou com a participação de 55 usuários do sistema de assistência social, cadastrados no programa.

Na oportunidade a prefeita Marlene de Matos Bossay apresentou a nova equipe do Cras que estará atendendo a população diariamente, Marlene aproveitou a oportunidade explicou aos idosos a real situação em que encontrou a prefeitura e a Secretaria de Assistência Social.

Com prédio do Cras Urbano sem manutenção, contas bloqueadas, veículos sucateados e outros prédios públicos depredados. A prefeita lembrou que quando saiu da prefeitura em agosto de 2014 havia deixado um carro zero quilômetro para aquela secretaria.

Marlene expressou também seu otimismo e vontade de trabalhar. “Vamos trabalhar muito, estamos vencendo as dificuldades, vamos colocar a cidade nos trilhos e resgatar a autoestima do mirandense. Sempre aceito os desafios propostos, Deus me orienta por isso vamos vencer”, comentou a prefeita.

Após as atividades foi servido um café da manhã para todos os idosos. A Secretária Cibele informou ainda que a partir desta sexta-feira estarão abertas inscrições para as atividades físicas. As inscrições serão feitas no próprio Centro de Referência de Assistência Social (Cras) urbano.