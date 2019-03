MANUTENÇÃO Prefeitura de Nova Alvorada do Sul intensifica recuperação de estradas rurais

Foto: Divulgação

Para garantir o acesso de veículos, principalmente de transporte escolar, a prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria de Obras do Município está intensificando os trabalhos de patrolamento e recuperação das estradas vicinais da região do Portão Quebrado e Bebedouro.

Segundo o prefeito Arlei Barbosa (MDB), o trabalho de recuperação das estradas rurais tem como objetivo melhorar a trafegabilidade. "A manutenção periódica das estradas vicinais, que além de priorizar o transporte escolar e o ir e vir dos moradores das regiões coloca o município em pleno desenvolvimento", disse o prefeito.

UBS

Além disso, a prefeitura também está incrementando os serviços prestados na área da saúde, disponibilizando atendimentos de fisioterapia na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vacilio Dias, que atenderá os moradores da região Vacilio Dias, Jardim Indaia e Nilton Nogueira I e II.

Segundo o secretário de saúde Eduardo Mendes, uma das prioridades da administração Municipal é a abertura da referida sala de fisioterapia no bairro, para proporcionar comodidade às pessoas que precisam deste atendimento."Estamos elevando a qualidade de vida da nossa população, melhorando a saúde a cada dia, para melhor atender a todos que necessitam do atendimento do SUS no nosso Município, fazendo de forma humanizada e qualitativa" acrescentou o prefeito Arlei Barbosa.