Dourados Prefeitura forma turma com 92 novos agentes da Guarda Municipal

Foto: A. FROTA

Um grande pilar e parceira das atividades em segurança pública na maior cidade do interior do Estado, a Guarda Municipal de Dourados recebeu na manhã desta sexta-feira (31) mais 92 agentes para compor o quadro de guardas da corporação. A formatura ocorrida no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão pela manhã, reuniu autoridades de segurança, familiares e amigos.

O evento serviu como consolidação do sentimento de satisfação pelo papel fundamental que a Guarda Municipal exerce para os douradenses e o prestígio entre as forças de segurança, como as polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, DOF, Exército Brasileiro, Polícia Científica, Agência de Trânsito, Defesa Civil, Ministério Público e demais órgãos e entidades da sociedade civil organizada, presentes no evento.

A prefeita Délia Razuk demostrou contentamento com a formatura e não deixou de relacionar a disposição de 92 novos guardas com o lema da administração, que é o compromisso com as pessoas. “É uma data importante para o cuidado com as pessoas, algo que a Guarda Municipal de Dourados tem feito com muita qualidade sendo referência nacional. Quero dar boas vindas aos formandos e dizer que tenho muito orgulho de todos que compõem esta corporação e de vocês que ingressam agora”, disse, lembrando que a GM agora atuará com 197 guardas.

O comandante da Guarda Municipal, Silvio Reginaldo, falou dos desafios que a prefeita Délia enfrentou até que pudesse, com responsabilidade, convocar os aprovados para o curso de formação. “Quero agradecer a prefeita por ser esta gestora de visão. É preciso sabedoria para tomar as decisões no momento certo e não no calor das emoções ou dos protestos”, disse. Em seguida, Silvio agradeceu às instituições que contribuíram para a formação dos 92 guardas e deixou uma mensagem para cada um. “Saibam que as suas vidas serão transformadas no exercer desta função. Sintam-se acolhidos”, disse.

A formanda Mirian dos Santos Ricco, oradora da turma, destacou as sete fases do concurso e agradeceu a todos os instrutores que proporcionaram a multiplicação dos conhecimentos, consolidando a formação da turma. “Aprendemos que a união transforma uma realidade. Hoje estamos aqui, para festejar o motivo nobre que nos afastou de nossos entes algumas vezes, a nossa formatura. Aprendemos que os dias difíceis determinarão quem somos e que devemos fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo”, disse.

Paraninfo da turma, o guarda sub-inspetor Israel Paulo destacou a conquista dos alunos, reforçou a preparação que receberam para servir à população e deu dois conselhos. “Quando em casa, dediquem-se à família, pois é a base para vocês. Quando no trabalho, dediquem-se ao serviço e lembrem-se, a farda não torna ninguém imune ou blindado”, discursou.

Durante a solenidade, os familiares entregaram os certificados de formação aos alunos, um dos momentos mais emocionantes da formatura. Todos os representantes das forças que contribuíram com a formação foram homenageados e foi feita a entrega simbólica das pistolas calibre 380. Todo o musical do evento foi proporcionado pela banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Iniciado há 5 meses, o curso de formação foi ministrado de acordo com encaminhamentos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, englobando teoria e prática e desenvolvida com o apoio de instituições com carga horária total de 700 horas. A turma é batizada com o nome Roberto Aparecido Ramos e a esposa do guarda foi homenageada in memorian.

O próximo passo após a formatura, segundo o comandante, será uma avaliação final e a nomeação dos novos guardas. A Guarda Municipal de Dourados foi instituída por lei em 1995 e hoje conta com 105 agentes que atuam com serviços de ronda escolar, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito, rondas patrimoniais e atuação com base móvel de apoio a eventos e outras situações.