Caarapó Prefeitura inicia os primeiros contatos para assinatura de convênio com o CIEE

Prefeito André Nezzi, Cido Santos, Aline Santos e Edilson Santana.

O prefeito de Caarapó André Nezzi iniciou na semana passada, os primeiros contatos para assinatura de um convênio com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) com o intuito de implantar o programa de estágio remunerado para Jovens Aprendizes no Poder Executivo Municipal.

O mandatário caarapoense recebeu no último dia 17 em seu gabinete dois integrantes do CIEE, sendo a Aline Santos (Campo Grande) e Edilson Farias Santana (Dourados). Quem também participou da reunião foi o secretário de Governo e Infraestrutura, Aparecido dos Santos.

Segundo o prefeito André, esse programa de estágio tem por objetivo gerar oportunidades aos jovens universitários que viverão na prática o que eles aprendem na faculdade. “Os acadêmicos ainda receberão uma bolsa auxílio, em valor a ser definido, e terão a oportunidade de atuar nas mais diversas áreas como: Saúde, Educação, Engenharia Civil, Elétrica, Paisagismo, Arquitetura, Direito, entre outras mais”, esclareceu.

“Essa parceria, além de diminuir gastos com a folha salarial, fortalecerá as ações já desenvolvidas pela Prefeitura, e será mais uma oportunidade aos jovens de serem inseridos no mercado de trabalho, fortalecendo nossa política de inclusão, ao qual também pretendemos ampliar através de cursos profissionalizantes que estaremos ofertando com outras parcerias”, informou o prefeito André Nezzi.