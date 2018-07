Dourados Prefeitura instala auditoria para apurar eventuais inconsistências em contrato

Secretário Landmark Rios anuncia auditoria para apurar o controle social dos programas desenvolvidos junto aos Cras. Foto: A. FROTA

O secretário de Assistência Social de Dourados, Landmark Ferreira Rios, anunciou nesta quinta-feira (26) a realização de auditoria geral para apurar o necessário controle social dos programas desenvolvidos junto aos Cras (Centros de Referência em Assistência Social) na cidade e distritos, conforme publicação de Resolução 10/2018, na edição desta quinta do Diário Oficial do Município.

A comissão interna vai realizar auditoria no contrato 023/2018/DL/PMD a fim de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato, bem como efetuar a conferência dos documentos apresentados e as listas de presenças do pessoal.

Para compor a comissão, foram designados os servidores do quadro efetivo do Município, entre eles administrativos e contadores, João Luís Ponciano Soares, Márcio Prudenciano Angélico, Edineia de Arruda Ferreira, Ana Paula de Campo Arruda e Helena de Jesus de Almeida Godoy Matias, autorizados a solicitar todas as informações necessárias para a perfeita análise.

O prazo para levantamento, análise e conclusão será de 10 dias, a partir da publicação da Resolução, para elaboração de relatório com indicação de eventuais inconsistências na execução do contrato.