Frutas cítricas Prefeitura Municipal de Corumbá contrata empresa em nome de laranja

A Prefeitura Municipal de Corumbá, sob o comando do prefeito Marcelo Iunes (PSDB), firmou vários contratos com empresa suspeita, para prestação de serviço. O suposto dono da empresa M.A Dornell Correa - Construtora e Empreendimento, que tem contratos de quase 1,5 milhão com a prefeitura na verdade exerce a função de açougueiro na periferia da cidade e tem como meio de locomoção uma bicicleta antiga e leva uma vida sofrida para sustentar os três filhos, no entanto seu nome configura como dono da construtora que possui capital líquido de R$ 200 mil, a reportagem é parte de investigações que a equipe do MS Notícias vem fazendo na cidade pantaneira de Mato Grosso do Sul.

O objeto do contrato social de empresa e bem amplo e generoso , a M.A Dornell Correa, vão desde elétrica, limpeza de terrenos, venda de calçados; serviços de hidráulica; comércio de produtos alimentícios; minimercados; venda de artigos para pesca, caça e camping; artigos esportivos; roupas de cama, mesa e banho; sinalização de pistas e aeroportos até mesmo brinquedos e artigos recreativos com ressalva às gravações de eventos infantis.

O MS Notícias vem recebendo varias denuncias da administração do prefeito Marcelo Iunes (PSDB), que envolvem contratos da Prefeitura com empresas e não para por aí. Nessa investigação, o site foi até a casa do suposto dono da M.A Dornell, o açougueiro, que vive em um prédio do Programa Minha Casa Minha Vida, lá a esposa do homem, identificado aqui com a iniciais M.A, recebeu a equipe e disse que o esposo estava trabalhando.

A equipe de jornalismo se deslocou então até a suposta sede da M.A Dornell, na Rua Delamare, , nos fundos de uma loja, no local os jornalistas foram recebidos por outra pessoa [Sr.M.A.M], que disse que M.A “estaria chegando”, minutos após, M.A chegou a empresa em uma bicicleta e foi constrangido a sentar-se na cadeira de dono da empresa, notavelmente se sentindo desconfortável com a situação.

A Dornell possui contrato com a Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico, para fazer as instalações elétricas na sede da Fundação, além de mão de obra e ‘fornecimento de equipamentos necessário’, a M.A é representada aqui pelo o {Sr.M.A.M}, esse que atua por meio de procuração assinada pelo açougueiro.

O MS notícias protocolou ofícios na Prefeitura de Corumbá solicitando acessos para reprografar alguns procedimentos administrativos que existem na Prefeitura e aguarda resposta . A cidade de Corumbá administrada pelo prefeito Marcelo Iunes já foi alvo de diversos escândalos, que envolveram uso de questionamentos feitos pela Câmara de Vereadores e o Ministério Público, que manifestaram surpresa, estranheza e perplexidade com operações contratuais às vezes sem concorrência – graças ao uso do dispositivo da inexigibilidade – ou por meio de licitações que atendem familiares ou pessoas do círculo de relações próximas do prefeito.

A investigação feita pelo MS Notícias encontra várias ramificações de corrupção em diversões segmentos no município envolvendo a Prefeitura, documentos encaminhados por fontes, bem como nomes divulgados no diário oficial do município, ou mesmo no portal da Transparência revelam gastos e atos que podem trazer revelações catastróficas à administração do município sul-mato-grossense.

A solicitação de informações é baseada nos dispositivos legais e princípios constitucionais pertinentes aos direitos da sociedade à informação sobre os atos dos poderes públicos, como seus gastos, orçamentos, operações de desembolso e celebração de contratos com as devidas justificativas. O site aguarda resposta da Prefeitura de Corumbá e também do Ministério Público Estadual, com esclarecimentos sobre as contratualidades.