Prefeitura Municipal de Jardim oferece Curso de OrientaÃ§Ã£o e Mobilidade

Jardim Prefeitura Municipal de Jardim oferece Curso de Orientação e Mobilidade O curso é destinado aos professores da Educação Especial Básica

Município de Jardim, através da SEMED promove a semana com curso de Orientação e Mobilidade

A Prefeitura Municipal de Jardim através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em parceria com Secretaria de Estado de Educação/SED/MS - Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual – CAP- DV irá promover um curso de Orientação e Mobilidade. Profissionais do Centro de Especialidades Médicas do município também estarão presentes no intuito de prestar o atendimento necessário

A capacitação para os profissionais inicia no dia 12 e encerra no dia 16 de março a partir das 15h às 19h acontecerá no Auditório Mario Magno de Souza Lopes no CAT – Centro de Atendimento ao Turista de Jardim – MS.

O objetivo é instruir os docentes quanto às questões de acessibilidade, além de fornecer perspectivas de orientação e técnicas de mobilidade que facilitem o dia a dia do estudante.

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para fornecer o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para proporcionar educação de qualidade para todos.

Para a Secretária Municipal de Educação, Profª Eliana Cafure Peixoto, esta é uma oportunidade única para que possamos estreitar laços e agregar conhecimento para aplicarmos nas salas de aula. “Iniciativas como esta só se tornam realidade com o empenho de uma equipe dedicada, e gostaria de agradecer também ao prefeito Guilherme Alves Monteiro, por todo apoio e atenção que tem destinado à nossa secretaria”, conclui a secretária.