Dourados Prefeitura planta árvores e flores em cemitérios municipais

Por: Redação com assessoria

Foto: A. Frota

Por meio da Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos), a Prefeitura de Dourados está realizando o trabalho de paisagismo nos cemitérios municipais Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus. Centenas de mudas começaram a ser plantadas nas áreas externa e interna. A ação foi possível a partir do trabalho da atual gestão, de reestruturação do viveiro municipal.

Nesta semana serão plantadas mudas de cambará, nas cores branca e amarela, e grama ao entorno das árvores, hibisco próximos aos muros e flores na parte internana frente dos cemitérios.

A florista Priscila Azambuja explica que a secretaria realizou uma análise das espécies mais adequadas para cada ponto, tendo em vista ainda a durabilidade destas, diante das condições climáticas locais.

Logo no início do ano, a prefeitura de Dourados adquiriu 600 mudas de flores para o viveiro, com o objetivo de, posteriormente, replantá-las pela cidade. Conforme a florista, a ação recomendada pela prefeita Délia Razuk “começa agora a dar frutos”.

“Os cemitérios recebem o trabalho inicialmente e desde o início do ano já vêm sendo revitalizados pela administração. É importante ressaltar que a ação gerou economia e poderemos atender vários locais da cidade em breve”, disse, informando que o próximo local a receber o plantio será a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Para o secretário de Serviços Urbanos Joaquim Soares, a ação é mais um passo de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, dentro do intuito de manter os locais preservados durante o ano todo.

“Estamos investindo em limpeza e manutenção desde o início do ano, uma determinação da prefeita. Para a celebração de Finados o local já estará muito mais agradável, mas, ressalto, nossa meta é deixá-lo conservado constantemente”, destacou.

O secretário destacou que os populares que necessitam realizar reparos em túmulos devem estar atentos quanto aos prazos para essa ação. Dúvidas podem ser esclarecidas na Semsur, pelo telefone, (67) 3424-3358.