Dourados Prefeitura retoma serviços de manutenção de áreas públicas

Como uma das grandes prioridades da prefeita Délia Razuk nestes primeiros dias de administração, a cidade começa a deixar para trás o aspecto de abandono e passa a ganhar um novo visual. Diversas equipes da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) atuam simultaneamente, promovendo a limpeza e revitalização nos 31 parques e praças de Dourados, bem como dos canteiros nas vias públicas.

O secretário da pasta, Joaquim Soares, informou que os serviços de limpeza acontecem nas proximidades do Complexo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão, Rua Coronel Ponciano, prolongamento da Avenida Marcelino Pires, Ruas Mozart Calheiros e Palmeiras, Avenida Hayel Bon Faker, praças do Parque Alvorada, Izidro Pedrozo, Parque dos Ipês e no Parque Antenor Martins.

Joaquim disse que em muitos destes locais o serviço de limpeza não acontecia há vários meses. Caso da Praça Mário Correia onde o mato tomava conta dos canteiros, gerando uma série de transtornos. “Estamos mudando a cara da cidade para que as pessoas se sintam mais confortáveis e tenham prazer em passear pelas vias públicas”, disse.

As ações chegam também às áreas esportivas, como os campos de futebol da Vila Cachoeirinha, da Reserva Indígena, do Terra Roxa, Erondina, Jardim Itália e outros locais utilizados pela população, principalmente dos finais de semana. “Esta foi uma determinação da prefeita, para que priorizássemos os campos de várzea, onde a comunidade se reúne para lazer e esporte”, disse.O secretário adiantou que esse trabalho não se resume apenas à limpeza como roçada ou capinagem. Com a parceria de outras secretarias municipais os espaços públicos terão serviço de manutenção na área de iluminação pública, restauração dos banheiros com reparos dos equipamentos hidráulicos e outras melhorias.

Como prioridade em todo esse processo, estão as escolas. Joaquim Soares disse que a prefeita Délia pediu atenção total às unidades de ensino, já visando a retomada do período de aulas. Para que o serviço seja agilizado, a prefeitura busca parcerias até mesmo com o Exército Brasileiro, através da 4ª Bridada de Cavalaria Mecanizada em Dourados.

“Temos muita coisa pra fazer e certamente não vamos resolver tudo em apenas 30 dias, mas estamos determinados a resgatar a imagem visual da cidade o mais breve possível e contamos com a compreensão das pessoas”, finalizou o secretário.