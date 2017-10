Rio Brilhante PRF apreende agrotóxicos ocultos em mercadorias contrabandeadas O motorista apresentou documento falso e foi identificado como procurado pela Justiça

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu agrotóxicos e vestuários contrabandeados, CNH falsa e cumpriu mandado de prisão em desfavor do motorista de um VW/Santana.

Na BR-163, em Rio Brilhante, os policiais rodoviários federais abordaram neste sábado (07) o veículo VW/Santana, com placas de GO, conduzido por um homem de 41 anos, que apresentou CNH sem registro válido. Foi constatada a inautenticidade do documento e que o motorista tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo.

O veículo estava carregado com vestuários importados do Paraguai, sem documentação legal, que ocultavam grande quantidade de substância não rotulada, que o motorista alegou ser agrotóxicos contrabandeados.

Ao todo 100 pacotes de agrotóxicos (100 kg) foram apreendidos pela PRF.

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde foram apresentados também o veículo, os agrotóxicos, os vestuários e o documento falso.