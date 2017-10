Alcinópolis PRF e PM apreendem carreta com cigarros contrabandeados, após veículo tombar às margens da BR-359 Carreta tombou na BR-359, em Alcinópolis/MS e motorista foi detido

Por: Redação com assessoria

Na sexta-feira (20) a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma carreta Scania que tombou às margens da rodovia BR-359, carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A Polícia Militar em Alcinópolis chegou no momento em que o condutor ainda estava no veículo e realizou a prisão do mesmo ao constatar o contrabando de cigarros contrabandeados.

A PRF constatou que o veículo Scania, com placas de Campos dos Goytacazes/RJ, estava com reboque carregado com aproximadamente 350 mil maços de cigarros (35 mil pacotes) que ocupavam toda carroceria.

O motorista informou aos policiais que carregou o contrabando em Maringá/PR e deixaria na cidade de Anapólis/GO; que havia sido preso pelo mesmo crime de contrabando de cigarros há quatro meses e pelo fato de estar desempregado decidiu pelo transporte do ilícito e receberia R$ 3 mil (três mil reais).

Foram apreendidos com o motorista R$3.209,00 (três mil, duzentos e nove reais) em espécie, 2 Celulares e aproximadamente 35.000 pacotes de Cigarros ( um reboque cheio).

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS.