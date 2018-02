Procon de Ponta Porã divulga ranking anual da atendimentos

A Prefeitura Municipal de Ponta Porã, por intermédio do Procon Municipal, divulga o ranking das 50 empresas mais demandadas por consumidores junto ao órgão durante o ano de 2017. A divulgação é mais um serviço prestado pelo Procon e objetiva dar conhecimento ao consumidor goiano sobre as empresas que mais infringem o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A lista é denominada “Ranking Atendimentos” é composta por atendimentos preliminares, simples consultas, cartas de informação preliminares (CIP’s), solicitações de cálculos, fiscalizações, pré-atendimentos de problemas que não são resolvidos pelo Procon (Extra Procon), e também as reclamações, ou seja, os atendimentos que se transformaram em processo e já tramitam dentro do órgão.

As empresas de telefonia lideram o ranking, sendo a Vivo (Telefônica Brasil S.A.) a empresa com mais reclamações, seguida pela Oi, Energisa, Claro e Caixa Econômica Federal.

O órgão quer fazer com que os consumidores avaliem os riscos ao contratar uma determinada empresa. A partir dos dados é possível levar ao conhecimento de todos quantos atendimentos, quantas reclamações e qual a representatividade disto na estatística do órgão.

Por outro lado, as empresas têm a oportunidade de detectar os problemas mais comuns e rever a qualidade de seus serviços e produtos, para que sua credibilidade não seja afetada.

Veja abaixo o ranking completo