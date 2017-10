PONTA PORÃ Professora da EE João Brembatti Calvoso vence concurso e ganha viagem para Portugal Com o prêmio, Caroline receberá uma viagem, com direito a um acompanhante, para Lisboa, Portugal.

Foto: Divulgação

A professora de Física, Caroline Tolentino de Souza, da EE João Brembatti Calvoso, de Ponta Porã, foi a vencedora, na categoria vídeo, do Concurso “Da Escola para o Mundo”, com o tema “Professor, seu conselho vale muito”. Promovido pela Editora Ática para professores do ensino médio, de escolas públicas ou particulares de todo o Brasil. O concurso tem como objetivo incentivar a qualidade de orientação destes professores a seus estudantes diante dos desafios do mundo moderno.

Caroline conta que assim que viu o cartaz de divulgação do concurso na escola decidiu se inscrever. Entre as categorias texto, vídeo e imagem, ela escolheu vídeo para poder cantar. “Escrevi uma letra de música que é um conselho, que tem como mensagem principal dizer para o aluno seguir seus sonhos, levando consigo os conselhos dos professores e pais, além das lembranças da escola, sem deixar de lado sua essência, pois mais vale ele ser quem ele deseja do que escolher algo apenas visando lucro”, explicou.

Para criar a melodia, a professora contou com o apoio do marido. Juntos, chegaram ao rock. Assim, estava pronto o “Conselho Rock’ n Roll”. “Fizemos a inscrição e passamos meses ansiosos, vendo vídeos sobre Portugal e a Escola da Ponte, cheios de esperança”, destacou Caroline. O resultado do concurso foi publicado dia 15 de outubro – dia do Professor -, e Caroline não perdeu tempo. “Acordei e a primeira coisa que fiz foi pesquisar os ganhadores da promoção. Quando li meu nome não contive a alegria, minha família e eu ficamos muito felizes, e já estamos ansiosos novamente, agora para subir no avião e curtir nosso prêmio”, contou animada.

Com o prêmio, Caroline receberá uma viagem, com direito a um acompanhante, para Lisboa, Portugal, com duração de cinco dias, incluindo uma visita à Escola da Ponte, modelo de boas práticas na área da Educação.