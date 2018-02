Dourados Projeto de cobertura da Feira Central é apresentado ao Governo

Foto: A. FROTA

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, conheceu na manhã desta sexta-feira (23), em Dourados, o projeto que contempla toda a área de hortifrutigranjeiros da Feira Central “João Totó Câmara” com moderna cobertura, atendendo reivindicação dos comerciantes do local.

A Feira “Totó Câmara” foi instalada na administração passada no novo espaço, onde existia a chácara Rigotti, depois de funcionar por mais de 30 anos como Feira-Livre na Rua Cuiabá, porém, apesar do novo ordenamento, os comerciantes e agricultores não dispunham da cobertura necessária para os boxes.

Jaime Verruck foi recepcionado no local, juntamente com o superintendente da Semagro, Rogério Beretta e o diretor da Agraer no Estado, André Nogueira, pelo secretário municipal de Agricultura Familiar, Landmark Ferreira Rios, o vereador Pedro Pepa, 1º. Secretário da Mesa Diretora da Câmara e o diretor local da Agraer, André Luiz.

O projeto de cobertura, elaborado por técnicos da Secretaria de Obras do Município, prevê uma estrutura em postes pré-moldados, com treliças metálicas e cobertura com telha em aço galvanizado, compreendendo uma área de 134×28 metros, ao longo de todos os boxes e passarelas destinadas ao consumidor, como demonstrou a arquiteta Ana Rose Vieira, da Semop.

Na exposição ao secretário estadual, o secretário Landmark Ferreira Rios disse que a cobertura do espaço de circulação e comercialização na Feira Central foi um compromisso assumido pela prefeita Délia Razuk com o segmento, e o tema já foi tratado diretamente por ela com o governador Reinaldo Azambuja. Verruck se comprometeu em encaminhar a questão junto aos técnicos da Agesul.