Projeto Família na Praça proporciona diversão e lazer aos Jardinenses Encerramento das atividades culturais e esportivas será no próximo final de semana 03 e 04 de fevereiro

Dezenas de pessoas compareceram neste sábado e domingo, segundo final de semana da realização do Projeto Família na Praça, edição verão. O projeto que estreou no sábado dia 20 de janeiro encerra no próximo domingo dia 04 de fevereiro na Praça Evandro Bazzo, centro de Jardim.

Com uma programação recheada de diversão, esportes, jogos, música, dança e aula de zumba, as atividades estão abertas a toda comunidade com entrada gratuita.

De acordo com o prefeito Guilherme Monteiro, o principal objetivo é oferecer às famílias jardinenses opção de lazer e incentivar a prática de atividades físicas.

O Projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim através do Departamento de Esportes. O encerramento da edição será no próximo final de semana, a partir das 15h. Confira a programação para o próximo final de semana:

03/02 – SÁBADO

Local: Praça Evandro Bazzo

Horário: 15h às 18h

Rodas de Truco, Dama e Dominó, Bandminton, Vôlei de Areia, Futebol, Basquete, Skate e pula-pula.

Horário: 17h às 19h

Apresentação cultural e musical, Pedal Kids e Aula de Zumba com professoras Rita e Bruna.

04/02 – DOMINGO

Local: Praça Evandro Bazzo

Horário: 15h às 18h

Horário: 17h às 19h

Horário: 17h às 20h

Sunset Grito de Carnaval