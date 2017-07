Interior Quatro equipes atuam em operação tapa-buraco na Grande Dourados "Grande parte dos bairros de Dourados e centro, vem sido contemplados com patrulhas e população aprova"

Foto: Prefeitura de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), segue com ações de tapa-buracos na cidade de Dourados. Esta semana, são quatro equipes que atuam no conserto da malha viária em diversos pontos, avançando com o trabalho de qualidade.

Os bairros Jardim Tropical, Jardim Flórida, Jardim Santa Maria e o Centro recebem equipes, sendo três permanentes e uma delas itinerante. Segundo o secretário de Obras, Tahan Sales Mustafa, os serviços seguem cronograma e o avanço das patrulhas tem contemplado grande parte dos bairros de Dourados, mas o trabalho não para.

“Temos três equipes permanentes e uma itinerante que atuam nestes bairros com o serviço de qualidade que a prefeita Délia já determinou que fosse feito. Com a estiagem recente, temos avançado e a população aprovado o serviço”, disse Tahan.

O secretário destacou o procedimento, que conta com a escarificação da área danificada, a limpeza e reestruturação da base e a aplicação da massa quente, como um dos pontos positivos do trabalho. “Já são mais de 40 mil metros quadrados de recuperação e ainda temos muito que fazer. Com trabalho sério e cronograma adequado, vamos avançando”, pontuou.

Em meio a críticas recebidas de pequenos grupos, principalmente nas redes sociais, a Secretaria de Obras Públicas destaca a parceria da população de Dourados, que além de elogiar o trabalho das equipes, tem contribuído com a conscientização. “Tivemos casos em que a equipe estava atuando e pessoas lavavam as calçadas, jogando água na via. Isto prejudica o tapa-buraco, mas tivemos pessoas, vizinhos destes moradores que foram lá, conversaram, pediram para que cessassem o derramamento de água. Ou seja, é uma situação que enaltece o pensamento positivo, o pensamento da união, do compromisso”, finalizou Tahan. (Com assessoria)