Copa Amigos do Xitinho Rádio Bela Vista e campeão da 3ª Copa Amigos do Xitinho

Foto: Fronteira News

A maior competição amadora do futebol bela-vistense entre amigos a 3ª edição – Copa Amigos do Xitinho chegou a sua final. A competição acontece no município de Bela Vista e, a grande final foi nesta sexta-feira (11) de maio, as 18:30 horas no campo da Santa Rosa, entre a equipe da Radio Bela Vista 2 x 1 Casa do Criador. A competição teve participação de dez equipes, que disputaram jogos dramáticos e de fortes emoções.

Foi na raça, na vontade e com sofrimento. Em duelo bastante truncado e emocionante, com gols de PC e Batata para a Radio Bela Vista e Matheus Vadora pela Casa do Criador – a Radio Bela Vista venceu na final a Casa do Criador e se sagrou campeão invicta do certame em 2018. No total foram 28 jogos. A narração ficou a cargo do brilhante narrador esportivo Porvinha que abrilhantou o evento.O jogador Thiaguinho Gavilan foi o artilheiro da competição com nove gols.

O jogo foi emocionante com um grande publico presença do deputado estadual Jorge Takimoto e Clovis representante da deputada estadual Mara Caseiro, além do vereador Mortadela, Johyns Basso e Ramão Paredes.

Antes da bola rolar para a disputa da final, teve jogo das estrelas com a presença de vários amigos do vereador Xitinho, uma confraternização entre os participantes e colaborador do evento.

Este ano participaram dez equipe da competição que reúne somente amigos as equipes: Droga Vista CT Zacarias, Luisito LB, Rei do Gás, Kavalos Lanches, Santa Rosa, Casa do Criador, Espeto Grill, Central Auto Peças e Radio Bela Vista. O campeão da competição em 2017 foi à equipe da Santa Rosa e este ano 2018 Radio Bela Vista.

Time Campeão

Time: Paulo PC, Du Volpato, Maikon, Maikon Benites, Jhonnys, Rosivelt, Batata, Vandrei, Bruno e Nando.Vice Campeão

Minhoca, Rodrigo Magrão, Nei, Kelvin, Itanildo, Matheus Vadora, Rodrigo Skol e Pablo.

Premiação

A entrega da premiação foi entregue pelo deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Jorge Takimoto, representante da deputada Mara Caseiro, Clovis Motta, vereador e organizador do evento Xitinho e o narrador esportivo Porvina.

Apoiadores do evento

Santa Rosa, Mara Caseiro, Radio Bela Vista, Droga Vista, Casa do Criador, Rei do Gas, Central Auto Peças, Espetos Grill, Kavalo Lanches, LM Importados, CT Zacarias, Ana Paula – Pola, João Nogueira, Ronaldo Costa, Gabriela Velasques, Jorge Gabriel, Dr. Bruno, Borracharia OK, Fronteira News, Vandrei dos Santos, Miga, Mega 10 Calçados, vereador Hemerson Buiu, Edgar Quintana, Romualdo, vereador Mortadela, Johnys Basso, Fabrizia Tinoco e Marquinhos Lino.

Equipe de assadores

Responsável pelo suculento churrasco que foi servido aos convidados; João Nogueira, Rosalino Aguilera, Paulo Aguilera, Nilson, Amélio Maidana e Altair Dias.

Agradecimentos.

O deputado Jorge Takimoto falou sobre o envolvimento dos amigos do Xitinho no campeonato “O esporte é um instrumento de cidadania e por isso sempre iremos buscar apoiar e fortalecer o esporte em Bela Vista. O campeonato despertou os reencontros dos amigos e o clima familiar de alegria predominou aqui no campo da Santa Rosa e isso é o mais importante” comentou.

O representante da deputada Mara Caseiro, Clovis Motta, agradeceu aos times que participaram do campeonato “Agradecemos a todos os times que participaram e demonstraram muita garra nas partidas”. A deputada sempre estará junto, apoiando o esporte amador aqui em Bela Vista, e dessa forma que estamos contribuindo para uma cidade melhor e fortalecer os laços da amizade, através do esporte, disse Clovis.

“Foi um campeonato organizado com muita dedicação e o resultado nos orgulha muito”, disse Xitinho organizador do evento, atribuindo o sucesso do campeonato aos amigos jogadores que entenderam o espirito de confraternização através do esporte. “Agradeço a Deus, à minha família, aos parceiros, à deputada Mara Caseiro e Jorge Takimoto, às equipes, a todas as pessoas que colaboraram com este nosso torneio de amigos”, concluiu Xitinho.