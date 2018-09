MS-436 Rapaz morre após bater motocicleta em vaca durante chuva

Um rapaz de 19 anos morreu nesta sexta-feira, dia 28 de setembro, após bater a motocileta que pilotava em uma vaca, na rodovia MS-436, entre as cidades de Camapuã e Figueirão.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, chovia muito no momento do acidente e a vaca estava sobre a pista de rolamento.

O jovem pilotava uma motocicleta Honda Biz e levava um outro rapaz como carona. Segundo o portal G 1, ele foi encaminhado direto para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu e acabou morrendo.

O passageiro também ficou ferido e está internado no mesmo hospital. O caso foi registrado como morte a esclarecer e omissão na cautela de animais.