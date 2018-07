Fátima do Sul Rapaz morre após carro sair da pista e capotar várias vezes "O acidente ocorreu no anel viário que contorna o centro da cidade"

O carro ficou destruído após os capotamentos. Foto: Reprodução/Adilson Domingos

Gustavo Henrique da Silva Martins, 21, morreu em um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (9) no município de Fátima do Sul, a 246 km de Campo Grande. Morador no bairro Catira, na mesma cidade, o rapaz conduzia um GM Celta preto quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes.

O acidente ocorreu no anel viário que contorna o centro da cidade. Gustavo seguia pela rodovia no sentido de Vicentina para Fátima do Sul quando saiu da pista. O carro capotou várias vezes e parou após bater em uma cerca. Ele morreu na hora.

Segundo informações de pessoas que foram ao local do acidente, Gustavo prestava serviço em uma empresa de eventos. Ele tinha saído ontem à noite de casa dizendo que na manhã de hoje, segunda-feira (08) iria a Vicentina buscar materiais para a empresa que trabalhava. (Colaborou Adilson Domingos, de Fátima do Sul).

*Fonte: por Helio de Freitas, de Dourados.